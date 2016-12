TYPHOON NINA | Signal # 4 naka bandera sa Catanduanes asin Camarines Sur

NAGA CITY (Bicol Standard) – Mantinido an kusog na 185 km sagkod 225 kph kan bagyong si Nina, sabi kan PAGASA ngonian na alas 6:00 nin banggui.An Catanduanes asin Camarines Sur nasa lindong kan Typhoon Signal No. 4 ngonian.Sabi kan PAGASA orog pang naghiwas an langailang kan bagyo na nag-aabot na ngonian nin 500 kilometros.Kasubagong allas 6:00 nin hapon, si Nina yaon na sa distanciang 65 km sa Sirangan Timog Sirangan kan Virac, Catanduanes.Signal No. 3 an Burias Island, Albay, Camarines Norte, Southern Quezon, Soprsogon asin Marinduque.Signal No. 2 nakabandera sa Metro Manila, Masbate, kabale an Ticao Island, Or Mindoro, Batangas, Laguna asin ibang parte kan Quezon, kabale an Polilio Island, Occ. Mindoro, pati an Lubang Island, Bataan, Bulacan, Northern Samar, Romblon, Cavite, asin Rizal.Signal No. 1 an nakabandera sa Pangasinan, Nueva Ecija, Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Zambales, Pampanga, Tarlac, Calamian Group of Ilands, Aklan, Capiz, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, asin Bantayan Island.