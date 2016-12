RD Buenafe, ipapaotob an mga sugo ni Bato vs indiscriminate firing

LEGAZPI CITY 12/29/16 (Bicol Standard) -- Orog pang pinakusog an Patrol Operations sa pagsabat kan Bagong Taon, base sa direktiba ni Chief PNP Ronald “Bato” Dela Rosa.





Duwang mga bagong kasuguan an idinagdag sa enot na 10ng directiba kan hefe kan pulis, na dapat strictong ipasunod.

An ika 11ng pagboot iyo an “Thou shall not fire guns indiscriminately as it may hit, kill and injure thy neighbors; asin an ika 12, If thy neighbor fires his gun indiscriminately, thou shall make sure to take photos and videao to be reported to the PNP and uploaded,” sabi pa.Huli kan nasambit na mga bagong pagboot, si Police Region V Regional Director Melvin “Omar” Buenafe nagpaluwas nin kasuguan na an gabos na mga tawohan kan pulis na yaon sa Christmas vacation, pigmamandahan niya na magbalik sa trabaho para sa pagsabat kan bagong taon.Base sa direktiba ni Buenafe, dapat magconducir sinda nin pagpatrolya sa mga lugar na igwa dati, o may record na nagkaigwa nin ilegal na pagpabuag nin mga badil, kabale an indiscriminate firing incidents.Dapat gibohon ini poon alas 5:00 nin hapon sa fecha 31 ngonian na bulan hasta Enero 1, 2017.Mientrastanto, an ibang mga personahes kan puis na yaon sa saindang bakasyon sa luwas kan saindang distino an kaipohan mag report sa pinaka haraning Police Office, Unit, Station asin magtabang sa patrol teams.Siring man, nagmanda si Buenafe sa gabos na hefe kan pulis na dapat madakop ninda an sisay man na imbuelto sa indiscriminate firing o illegal discharge nin badil sa laog nin 24 oras, ta kun dae pwede sindang haleon sa pwesto bilang hefe kan pulis.Kun may duwang hefe kan pulis an ma-relieve huli sa siring na kasalan, an masunod na tatanggalon sa pwesto iyo an Provincial Director, sabi pa niya.Idinagdag pa ni Buenafe na afuera kan pag enforsar kan ley, an mga pulis dapat magtabang sa lagdoan na information awareness bilang suporta sa kampanya kan Department of Health contra sa mga ipigbabawal na mga paputok.Magkakaigwa nin surpresang inspection sa mga establisimiento na nagtitinda niin mga fireworks para maibitaran an disgracia na dulot kan mga rebentador.An ultimong paki-olay ni Buenafe iyo na hinahagad niya an suporta kan mga tawo na i-upload sa saindang mga videos, retrato sa social media, en caso may maheling nin mga pag-abuso.Tulos mapadara nin imbestigador an saindang oficina sa arog kaining mga reklamo.Ini an mga pwedeng padarahan kan saindang report:iReport Mo Kay TSIP -09178475757; Itaga Mo Kay Bato -2286 o sa paagui nin private messages sa social media (Twitter-@PNP hotline/@pnppio@PRO5 React/@ rpcrdpro5 o Facebook Page –Philippine National Police/Kasurog Bicol/PRPO5 Kasurog/Simeon Ola.