Pwedeng mauran sa Pasko - PAGASA

May posibilidad na mauran poon Viernes ngonian na semana, sundo nang Pasko sa aldaw na Domingo.

Sabi kan PAGASA, binabantayan ninda ngonian an low pressure area na naheling harane sa Micronesia, na pwedeng maging tropical depression sa laog nin 48 oras, asin maghiro ini parane sa Philippine Area of Responsibility (PAR).Nagpaluwas nin informasyon an Japan Meteorological Agency kasoodmang aga na nasiripan ninda an nagbibilog na maraot na panahon.An New Zealand-based Metra Weather nagpaluwas kan saindang forecast na an tropical cyclone malaog sa PAR sa Jueves na bangui asin pwede na magtugpa sa Eastern Visayas sa Viernes.An forecast na ini pwedeng magbago mantang naheling sa Metra Weather na paboro-bago an dalagan kan panahon.Segun pa sa PAGASA orog pang makusog an duros na amihan asin an mga afectadong lugar iyo an Northern asin Central Luzon.Magpapadagos na mahuyop an malipot na duros na ma-mamatean sa eastern section kan Southern Luzon.An Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga asin an Provincia kan Quezon an magiging madalom an panahon.Sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley asin Central Luzon, may warak na pag-uran, sabi kan PAGASA.