Paggadan ki “Uktoy” Que, huli sa shabu lab discovery?

VIRAC, Catanduanes 12/20/16 ( Bicol Standard) -- Binawian na nin buhay si Larry Que, na bisto sa gaha na “Uktoy”, an negosyante asin politico digdi, na binadil nin duwang dae nabistong mga lalaki na nakalunad sa motorsiklo kasuodmang aga.





Si “Uktoy” napatodan nin hingangos poco mas o menos ala 1:45, mientras na pigbubulong sa Intensive Care Unit (ICU) sa Eastern Bicol Medical Center digdi.

Mega shabu lab sa Virac

Kaibahan ni “Uktoy” si PO3 Ma. Teresa M. Reyes, kan mangyari an incidente, na naheling mismo an pangyayari.Hale pa sana si “Uktoy” sa Land Transportation Office (LTO), asin si PO3 Reyes na igwa man nin suway na transaksyon sa pareyong oficina.Nagluluwas sa report na paghale sa LTO nagsakay sa awto an victimaPagtambara sa saiyang oficina sa Liberty Insurance, mantang siya naglalakaw, inabangan na kan paragadan asin duman na siya binadil sa saiyang payo.Mayo nin naginibo an police, ta apisar kan off-duty siya, dae man ngani naka uniforme ta may iba man na lakaw.Marikason na nagkutipas an mga paragadan na nakalunad sa motorsiklo pasiring sa dae maaraman na direksyon.Mientrastanto, sa regular na sesyon kan Junta Provincial kan Catanduanes kasuodma, pigcondinar ni Board Member Joseph Al Randie Wong an pangyayari.Nagdududa an bokal na may relasyon an paggadan sa victima sa nadiskubreng gibohan nin shabu sa Brgy. Palta Small digdi.Mientrastanto, pirang aldaw sana pagkatapos na madiscubre an shabu lab digdi, biyong nag–alosoos an mga comentaryo sa social media nin huli kan mga ipig-post na retrato kan victima --- asin an retrato ni Marcelo Uy , na retailer nin mga plastic wares digdi.An mega shabu laboratory sa Brgy. Palta Small, na sinakyada kan mga pulis kan Noviembre 26, itinatakod sa mga pangyayari ngonian, na nagresulta sa pagkagadan kan victima.Sa social media, sinasabi na si”Uktoy,” may mahiwas na koneksyon sa mga negosyante asin mga politico.May mga sahot na igwa siyang pugol na informasyon manongod sa pagkadiscubre kan operasyon kan mega shabu laboratory sa Brgy. Palta Small.An retrato ni “Uknoy” asin ni Marcelo Uy, an nagcrear nin sari-saring especulasyon sa social media nin huli ta an mga pigtitindang plastic wares ni Uy, pigbodega sa pigraid na shabu lab.Sa ibong na lado, si Jasoy Uy, an saro sa principal suspects sa pag operar kan shabu lab digdi, iyo an nagdedeliver kan plastic wares sa tindahan ni Marcelo Uy.Mientrastanto, mayo pang official na pahayag an mga imbestigador kan pulis dapit sa pangyayaring ini.