Paggadan ki Que, pig-iimbestigaran pa - RD Buenafe

NAGA CITY 12/22/16 (Bicol Standard) -- Naghagad nin dispensa si Bicol PNP Regional Director Melvin Buenafe na dae pa sinda pwedeng magpaluwas nin informasyon dapit sa paggadan ki Larry Que kan Virac, Catanduanes.



Ini an halipot na pahayag kan hefe kan pulis sa Bicol, sa intrevista saiya kan BICOL STANDARD sa telepono.



Sabi ni Buenafe dae pwedeng magtao nin ano man na clase nin especulasyon an pulis, orog nang hararom an saindang ginigibong asin pagsiyasat kan nasambit na krimen.



Si Que na midbid na negosyante, politico asin dae pa lang nahahaloy, peryodista, iyo nagbuyagyag por medio kan peryodikong Catanduanes News Now kan saiyang mga naaaraman sa pag-operar kan higanteng shabu lab sa Brgy. Palta Small, Virac, Catanduanes.



Nin huli kan pag-gadan saiya, orog pang nagdulot ini nin makuring pagkatakot sa mga nasa media an makangirhat na incidente.



“Saludo kami ki Larry Que ta siya sana an taga digdi na may makusog na boot na magsabi kan totoong sitwasyon sa samong lugar.”



“Gulpi pa kaming gustong sabihon. Alagad, napopogolan kami na magtaram o magsurat , arog kan saiyang ginibo, huli sa paghadit na mangyari pa samo an nangyari saiya.” Ini an derechong tataramon na hale sa nakaolay kan BICOL STANDARD na taga Virac.



“Makulogon an samong boot ta mayo na si Larry. Dakulang kawaran an saiyang pagkagadan sa Catanduanes. Ngonian na mayo na siya, sisay pang iba may kusog nin boot na maglantad para sabihon an katotohanan digdi sa Isla?” sabi pa niya.



Nakiolay sa BICOL STANDARD na dae sambiton an saiyang pangaran, ta dakulang peligro an naka-amba sa mga nagtutuyaw sa provinciang ini.



Mientrastanto, an saro pa sa nakuanan nin pahayag kan BICOL STANDARD an nagsabi na makusog an saindang pagtubod an sinurat ni Que mapadapit sa korotsabahan kan mga Intsik may pagkaaram sa ilegal na negosyo sa droga an nag-serveng mitsa kan saiyang kagadanan.



Nakasentro si mga comentario ni Que sa hayag na pagpabaya kan mga oficiales lokal kan Catanduanes tanganing makabwelto an magkabarakas na negocianteng Intsik sa pagbugtak kan inaapod na “mega shabu lab,” na iyong pinakadakula sa bilog na Pilipinas.