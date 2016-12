Nawalat na bag sa terminal kan Naga, nagcausa nin kahaditan

Sabi sa report, marikas na nagsubol nin mga experto sa bomba, na may kaibahan na bomb sniffing dog an Naga City police tanganing aramon kun may darang peligro, arog kan bomba, an bag.Pag-abot tulos sa Bicol Central Station, minandahan kan nag-aataman kan swetong ayam na parongon an nawalat na bag, para maaraman kun igwa ining laog na bomba, pulbora, o ibang clase na pwedeng magbuag an ayam na parongon an bag.Pakalihis nin pirang pag-ikot kan ayam sa bag, mayo man nin indikasyon na igwa nin laog na bomba an gamit.Mientrastanto, kan rekesahon kan mga pulis an laog kan pigkasiribotan na bag, naheling na an laog kaini iyo an minasunod: mga lumang DVD, lumang gubing, video-audio connector, speaker, asin iba pang personal na mga gamit.Ipigdeclarar kan mga pulis na mayong peligro sa nasambit na lugar poco mas o menos alas 6:30 ngonian na bangui.Mientrastanto, apisar kan kapagalan kan mga awtoridad sa pag siyasat kan problema, nagpasalamat pa guiraray sinda na dakul an mga tawo na nagmamakulog, orog na kun seguridad kan mga tawo an imbuelto.An nasambit na terminal iyo an pigtitiriponan kan mga dakulang numero nin mga tawo na malarga asin maabot digdi.