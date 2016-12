Maraot na panahon natunaw na -- PAGASA

NAGA CITY 12/30/16 (Bicol Standard) -- Natunaw na an bagong low pressure area na nagbibilog sa may Mindanao.





Alagad, sabi kan PAGASA madanay pa guiraray an ikog kan cold front sa Norte asin Central Luzon ngonian na aldaw.



Magiging madampog an kalangitan asin may mga pag-uran asin pagkikilat asin pagdagoldol sa Cagayan Valley asin sa Aurora Prvince, na pwedeng magdara nin pagbaha asin pagtiris kan daga.



An ibang parte kan Ilocos asin Cordillera an magkakaigwa nin mapanganoron na kalangitan na may paminsan-minsan na pagbulos nin uran ngonian na hapon asin atyan na bangui.



Magiging marayrahay an kamugtakan kan panahon sa Bicol asin iba pang parte kan Pilipinas, kabale na sa Metro Manila.



Mahoyop an malipot na duros amihan ngonian.