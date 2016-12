Lending office sinalakat; cuarta asin mga gamit linimas

PASACAO, CSur 12/24/16(Bicol Standard) – Linimas kan mga dae nabistong mga para salakat an cuarta asin mga gamit kan ASA Philippines Foundation, na namumugtak sa Brgy. Sta. Rosa Del Norte, digdi.













Base sa sumbong na ipinaabot sa pulis, alas 840 nin bangui kan Disyembre 22, may mga lalaki na naglaog sa saindang officina na armado nin badil asin kutsilyo na nagdeclarar nin holdup sa saindang mga empleado.





An mga nabiktima iyo sinda Neomi Diaz y Riparip, 20 anyos, Microfinance Officer 1, taga Catanauan, Quezon; Kevin Sapian y Sacit, 23 anyos, Microfinance Officer, taga Caramoan, Camarines Sur; Analiza Abocado y Ros, 28 anyos, Branch Manager, asin taga Ligao City, Albay; Arcil Benetiz y Bombita, 19 anyos, Microfinance Officer 4, na taga Tiwi, Albay.





Susug sa declarasyon sa pulis, an mga victima yaon na sa pag-cuenta kan saindang collection kan nasambit na aldaw, kan biglang mag-tungab an mga para salakat.





Pag-tambara tulos sa pwerta kan saindang opisina, an saro sa mga holdupers an nagdeclarar nin holdup, sabay an totok kan saiyang armas na badil, asin an saro may armas na kutsilyo.





Mayong naginibo an mga victima, kaya bwelong nalalay kan mga parabahas an mga gamit asin cash kan opisina.

An mga ipig declarar na natabag kan mga suspechado iyo an kantidad P45,750.00, sarong laptop na kantidad P18,000.00, tablet na may valor na P1,000.00, tulong cellphones kan kantidad P4,000.00,Cherry mobile phone na P500.00 an kantidad, V9 Huawei, na kantidad P5,000.00, asin ZHK na an valor P500.00.





Marikas na nagdulag pasiring sa dae maaraman na direksyon an mga para salakat.





Nagpapadagos pa an pag-siyasat kan pangyayaring ini.