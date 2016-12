Illegal drugs: Sen De Lima, dapat magpaliwanag, sabi ni Sen Poe

Kaipohan na ipaliwanag ni Sen. Leila de Lima kun nata na nag-tandayag an problema sa droga sa nasyon kan siya iyo an secretarya kan Departamento de Justicia.





Ini an mainit na horot ni Sen. Grace Poe para ki Sen. de Lima, mantang orog pang nag-iinit an diringkilan kan mga kasurog kan Duterte administration asin kan Bicolanang senadora.



Pinuntariya ni Poe an pagbungkaras kan illegal drugs bako sanang sa National Bilibid Prison, kundi sa iba pang lugar sa nasyon kan si de Lima iyo an pamayo kan Department of Justice.



Dapat sanang atubangon asin simbagon ni Sen de Lima an mga magagabat na akusasyon kontra saiya, sabi pa ni Poe.



Dipisil na pahimutikan sana niya an mga magabat na akusasyon, orog nang igwang mga nagpapatunay na mga testigo dapit sa suboot pagkaimbuelto niya sa illegal drug trade, dugang pa kaini.



Duwang mga testigo – an suspechadong drug lord na si Kerwin Espinosa asin an dating driver asin kasaroan niyang si Ronnie Dayan, an nagtestigo sa imbestigasyon kan Senado, na nagpapatunay na tinatawan siya nin cuarta kan hale sa droga para sa saiyang gastoson sa kampanya.