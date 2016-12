Catanduanes Rep. Sarmieno condemns Larry 'Uktoy' Que murder

Que, it would be recalled, was shot by two unidentified assailants on a motorcycle yesterday morning.

Sarmiento continued, "Whatever motivation for such dastardly act against Mr. Que cannot justify violence against any person. Ano man po ang dahilan, walang makakapagbigay tama sa pag agaw ng buhay ng isang tao. This latest incident saddens me since our beloved Catanduanes which has been a sanctuary of peace, has been subject to controversy after controversy in recent times.""Ganun pa man, ako ay umaasa sa ating mga local na awtoridad na gagawin nila ang lahat para maresolba ang kaso na ito sa pinakamadaling panahon. Ako ay nanawagan sa ating kapulisan na panatiliin ang katahimikan at seguridad sa isla upang hindi na muling mangyari ang ganitong insidente.Sa aking mahal na mga kababayan, huwag nating payagang masira ang katahimikan dito sa Catanduanes. Let us all remain strong, vigilant and look after all our loved ones. We cannot allow this act of violence and fear to spread throughout our island," he said in his official statement.