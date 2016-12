Bagyong Nina maagi sa Bicol sa Sabadong banggui

NAGA CITY 12/22/16 (Bicol Standard) –Kun magpadagos sa presenteng direksyon an bagyong si Nina, tatamaan kaini an Bicol sa Sabadong banggui o sa Dominggong amay (Dec 25).



Ini an pahayag kan PAGASA ngonian na hapon, mantang pigbabantayan an paglaog kaini sa Philippine Area of Responsibility.



Si Nina may patos na duros na 65 kph harane sa centro asin nagwawasiwas nin abot sa 85 kph na duros.



Naheling kan PAGASA an centro kan bagyo sa distanciang labing sangribong kilometros sa sirangan na parte kan Mindanao asin naghihiro pasiring sa general na direksyon na Sulnupan Norteng Sulnupan sa rikas na 23 kph.



Afuera kan Bicol, an ibang afectadong mga lugar iyo an Northern Samar, Calabarzon, Metro Manila asin ibang parte kan Region 1 asin Central Luzon.



Pig-avisohan an gabos na maging preparado sa pag-agi kan bagyo.